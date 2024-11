Correggese strepitosa nel derby. Ora insegue da sola la capolista

CORREGGESE

3

BORGO SAN DONNINO

0

CORREGGESE: Cipriani, Ghizzardi, Boilini, Galli, Benedetti, Carini (29’ pt Bertozzini), Bassoli (22’ st Errichiello), Galletti, Antenucci (44’ st Casini), Cappelluzzo (41’ st Vernia), Leonardi (35’ st Luppi). A disp. Piccinardi, Caselli, Covili, Vezzani. All. Rossi.

BORGO SAN DONNINO: Narduzzo, Bisagni (30’ st Labriola), Castagnetti (17’ st Lorenzani), Roma, Setti, Som, Piscicelli, Marzoli (1’ st Serroukh), Ferretti, Martinez, Mhadhbi. A disp. Peschieri, Taddei, Malbasic, Iodice, Barozzi, Prisacaru. All. Galli.

Arbitro: Caldararo di Lecce.

Reti: 4’ Galletti, 46’ pt Cappelluzzo; 20’ st Leonardi.

Note: ammoniti Galletti (C) e Setti (B).

Quinto successo consecutivo per la Correggese, che schianta il Borgo San Donnino e lo scavalca in classifica, portandosi in solitaria all’inseguimento della capolista Nibbiano&Valtidone.

La formazione di mister Rossi inizia il match come meglio non potrebbe, siccome al 4’ è già in vantaggio: Ghizzardi si invola sulla destra e serve Antenucci, la cui conclusione è sventata da Narduzzo, ma sulla ribattuta di Galletti l’ex portiere della Reggiana non può nulla ed il pubblico di fede biancorossa può esultare.

I padroni di casa, forti del vantaggio, operano in ripartenza e Leonardi chiama Narduzzo alla deviazione in corner; nel recupero il punteggio cambia di nuovo per merito di Capelluzzo, che finalizza una splendida azione corale con un destro al volo dal limite che termina la sua corsa nell’angolo basso.

Nella ripresa Antenucci e Leonardi sfiorano il tris, che poi arriva al 65’ per merito di quest’ultimo, abile a recuperare la sfera dopo che Narduzzo aveva detto di no a Cappelluzzo.

Soddisfatto, ovviamente, Ivano Rossi, che dal suo arrivo ha letteralmente trasformato la Correggese: "Abbiamo fatto un’ottima prestazione – spiega il tecnico dei biancorossi – pur avendo di fronte una squadra forte con atleti di talento. Abbiamo interpretato la gara al meglio, realizzando 3 reti e tante azioni pericolose: la sconfitta in Coppa Italia è alle spalle, guardiamo già alla prossima partita, concentrandoci al meglio sul campionato".