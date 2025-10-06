Correggese, un pari con rimpianti a Imola

IMOLESE 0 CORREGGESE 0

IMOLESE: Lopez, Elefante, Bellucci, Mattiolo (43’ st Accursi), Manzini, Ricci, Agbugi (38’ st Ricciardi), Lisi, Rizzi (25’ st Leveh), Manes (31’ st Capozzi), Barnaba. A disp.: Cipi, Nistor, Troiano, Dragoi, De Chiara, Ricciardi, Accursi. Allenatore: Potepan.

CORREGGESE: Mantini, Ghizzardi, Errichiello, Galli, Giorgini, Ferraresi, Pampaloni (15’ st Panizzi), Ognibene (38’ st Truzzi), Squarzoni, Arrondini (31’ st Calì), Siligardi (15’ st Cappelluzzo). A disp.: Narduzzo,Gualdi, Carini, Berni, Puglisi. Allenatore: Domizzi.

Arbitro: Bogo di Oristano (Camarda e cucci di Trapani).

Note: ammoniti Agbugi, Elefante, Bellucci, Ferraresi, Galli, Arrondini.

Nella giornata in cui due squadre in zona play-off perdono nettamente da due formazioni in zona play-out e in cui né Piacenza, né Pistoiese vanno oltre il pareggio, la Correggese impatta a Imola in un match che finisce a reti inviolate. Classifica mossa, per i ragazzi di Domizzi, anche se con qualche rimpianto. Era la sesta giornata del girone d’andata, per una gara giocata su buoni ritmi in cui i biancorossi hanno tenuto testa a una buona Imolese. L’approccio è subito positivo da parte dei locali che al 16’ costruisconola prima occasione da rete: Mattiolo raccoglie un pallone al limite, si coordina e lascia partire un sinistro teso e angolato. La conclusione è precisa, ma l’estremo difensore Mantini si supera con un grande intervento. Nella ripresa, il copione resta invariato: la partita si mantiene equilibrata, con le due squadre che cercano il varco giusto senza però riuscire a costruire palle gol. Al 54’ ci prova ancora Mattiolo, questa volta con il destro su assist di Darrel, ma la sua conclusione sfiora il palo alla destra di Mantini.

Nel finale, quando la partita sembrava destinata al pareggio, grande occasione per i biancorossi. E’ il 90’, Truzzi confeziona un perfetto cross dalla fascia destra, trovando in area la testa di Cappelluzzo che stacca in modo imperioso. Il colpo di testa è potente e preciso, ma Lopez si supera e respinge.

Spogliatoi. Così mister Domizzi: "Dispiaceper i ragazzi, perché la vittoria continua a mancare e credo che, per le prestazioni che stiamo offrendo, meriteremmo qualche punto in più. La squadra lavora, si sacrifica e crea: anche con l’Imolese abbiamo avuto occasioni per vincere. Allo stesso tempo, però, devo essere lucido: sono passate solo sei giornate e il campionato è lungo, difficile e molto competitivo".