Correggese, un punto d’oro

DESENZANO: Fratti, Gori, Brighenti, (19’ st Cardella), Gabbianelli (34’ st Procacci), Bakayoko, Giorgi, Barranca (26’ pt Antonelli), Bovolon, Arpino, Parlato, Baraye (41’ st Gasperi).

A disp. Bodrato, Tomaselli, Savalli, Barbera, Ntube. All. Gaburro.

CORREGGESE: Mantini, Ghizzardi, Giorgini, Galli, Squarzoni (30’ st Barbuti), Ferraresi, Cherubini, Ognibene (41’ st Truzzi), Arrondini, Siligardi (1’ st Cappelluzzo), Calì (13’ st Puglisi). A disp. Narduzzo, Battistini, Gualdi, Berni, Pampaloni. All. Domizzi.

Arbitro: Michele Piccolo di Pordenone, (Serenellini di Ancona eFragiacomo di Gradiscad’Isonzo).

Reti: pt 12’ Bovolon, 38’ Arrrondini; st 17’ Baraye, 43’ Barbuti.

Note: ammoniti Gori, Arpino, Squarzoni.

Espulso a fine gara mister Domizzi per proteste.

Angoli 7 a 1, rec. 4’+4’.

Bella gara al comunale di Desenzano tra i locali e la Correggese che, seppure in zona Cesarini strappa un punto all’ottima squadra di casa, impattando con Barbuti per il 2 a 2 finale.

Il Desenzano si affida all’esperienza di capitan Mirko Gori e di Andrea Brighenti, mentre in attacco spazio alla velocità di Baraye e alla fantasia di Parlato. Dall’altra parte, la Correggese punta in avanti con il talento di Siligardi e la concretezza di Calì e Arrondini.

Al 12’ arriva il vantaggio del Desenzano: Bovolon imbuca bene Gabbianelli che calcia a rete, ma Mantini respinge e sulla ribattuta è bravo Bovolon a mettere in porta.

Al 38’ la Correggese trova il pareggio con Arrondini che, ricevuta palla da Giorgini, supera il portiere Fratti, fuori posizione. Si va al riposo sull’1 a 1, con le due squadre che dimostrano di voler ottenere la posta piena.

Al 17’ della ripresa altro corner per il Desenzano che dopo un batti e ribatti realizza con Baraye.

La Correggese non ci sta e al 25’ va vicina al pari su un colpo di testa di Arrondini che supera di un soffio la traversa.

Ma la voglia dei biancorossi di cogliere punti si concretizza al 43’ con Barbuti, da poco subentrato, che riceve da Cappelluzzo e realizza il gol del 2 a 2 finale.

Poi solo proteste di Domizzi che viene espulso.

Così mister Domizzi a fine gara; "Partita dura per entrambi, perché avevamo nelle gambe la gara di sabato. Tecnicamente li abbiamo contenuti bene, anche se abbiamo dovuto inserire alcuni giovani con poco minutaggio. Ora sotto con il Sangiuliano, ma tre gare in otto giorni si sentiranno per tutti".