Correggio, accusa il marito per un morso all'orecchio

Correggio (Reggio Emilia), 4 luglio 2023 – I carabinieri della caserma di Correggio indagano su una presunta violenza domestica, che sarebbe avvenuta domenica notte in una abitazione correggese. Chiamati i soccorsi sanitari sul posto, ci si è trovati di fronte a una donna che mostrava una evidente ferita a un orecchio, in parte mancante, che potrebbe essere stata dovuta a un morso. Forse una lite finita in violenza tra marito e moglie. La donna è stata trovata nei pressi dell’abitazione, con la ferita all’orecchio. Poi l’intervento dei soccorsi sanitari e il trasferimento in ospedale per le medicazioni. L’uomo, però, nega ogni tipo di coinvolgimento e respinge le accuse. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, in quanto al momento le versioni sono alquanto contrastanti, oltre a una assenza di testimonianze che possano chiarire i fatti. La donna ha la facoltà di agire legalmente per quanto dichiara esserle successo. Mentre le indagini proseguono.