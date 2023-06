Correggio, ferito con una testata sulla distesa del bar

Correggio (Reggio Emilia), 26 giugno 2023 - I carabinieri di Correggio hanno denunciato un uomo di 27 anni per violenza privata e lesioni a un 21enne, colpito con una testata. La vittima era seduta al tavolino di un bar della cittadina quando è stato avvicinato dal 27enne, con atteggiamento minaccioso. Prima un’aggressione verbale, poi la testata, pare senza alcun motivo logico. “Io ti ammazzo”, ha aggiunto l’indagato. Il 21enne, di fronte a quella situazione, ha deciso di non reagire, allontanandosi dal locale con i suoi amici, ma recandosi in pronto soccorso per farsi medicare una ferita giudicata guaribile in cinque giorni. Poi la denuncia ai carabinieri della caserma di Correggio, formalizzando quanto accaduto sulla distesa del bar. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze per poter ricostruire con esattezza quanto accaduto. Poi, con fascicoli fotografici, è stato riconosciuto l’aggressore, subito identificato. A quel punto il 27enne è stato denunciato alla magistratura.