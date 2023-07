Correggio, le stacca parte dell'orecchio e viene arrestato

Correggio (Reggio Emilia), 4 luglio 2023 - Novità e aggiornamenti sulle indagini legate a una violenza domestica a Correggio. I carabinieri della locale caserma, al termine di una serie di indagini su un episodio che sarebbe avvenuto nelle prime ore di ieri in una abitazione correggese, hanno proceduto all'arresto di un uomo. I militari si sono trovati di fronte una donna che mostrava una evidente ferita a un orecchio, in parte mancante, che potrebbe essere ricondotta a un possibile morso. Forse una lite finita in violenza tra marito e moglie. Secondo le indagini dei carabinieri, pare che i maltrattamenti andassero avanti da qualche tempo. E’ stato fermato un uomo di 55 anni, reggiano, il quale avrebbe prima minacciato di morte la donna, per poi colpirla con calci e pugni, fino a staccarle parte dell’orecchio destro. L’uomo è stato arrestato per lesioni personali gravissime, maltrattamenti in famiglia e minaccia. I carabinieri sono intervenuti dopo che alcuni residenti avevano udito le urla riconducibili a un litigio. La donna era sporca di sangue, con la ferita all’orecchio destro. Aveva trovato rifugio da alcuni vicini, per evitare conseguenze peggiori. Inoltre, prima dell’arrivo dei carabinieri, il 55enne aveva cercato di usare l’auto come ariete per sfondare la porta della casa in cui la donna si era rifugiata, senza riuscirci grazie a un parente che si era preso le chiavi del veicolo. E mentre la donna veniva portata in ospedale per le medicazioni, l’uomo è stato dichiarato in arresto.