Correggio, lunedì pomeriggio l'addio a Matteo Giavarini

Correggio (Reggio Emilia), 27 maggio 2023 – La magistratura non ha ritenuto necessario procedere con ulteriori accertamenti e, già poco dopo l’incidente, ha concesso il nulla osta per fissare il funerale di Matteo Giavarini, il giovane meccanico di 28 anni, vittima ieri pomeriggio di uno schianto tra auto e moto avvenuto in via della Pace, alla periferia di Correggio. I funerali sono già stati fissati: si svolgeranno lunedì 29 maggio alle 14,30 partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale San Sebastiano di Correggio per raggiungere la chiesa parrocchiale di Fosdondo per la messa. Poi il feretro sarà trasferito per la cremazione. In lutto una famiglia molto conosciuta e stimata. A piangere Matteo ci sono la moglie Denisa, i giovanissimi figli Marco e Chiara, la madre Federica, il padre Ivan, titolare di stazioni di servizio a Correggio e a Reggio, il fratello Tommaso, la nonna, suocera e tantissimi amici Matteo gestiva un’officina per revisioni meccaniche. Da stamattina la camera ardente è aperta a Correggio, mentre in serata alle 20,30 si recita il rosario nella chiesa di Fosdondo. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate al Core o al Grade di Reggio, a scopo benefico. L’incidente di ieri è avvenuto nel primo pomeriggio. Pare esserci una inversione a U ad opera della vettura con a bordo una coppia di sessantenni tedeschi, in Italia in vacanza. Forse accortisi di aver sbagliato strada, hanno cercato di tornare indietro. Ma stava sopraggiungendo la moto con Giavarini e l’impatto è stato inevitabile. Il giovane meccanico è deceduto praticamente sul colpo. Inutili gli immediati soccorsi prestati dalla Croce rossa locale e dal personale dell’elicottero del 118 di Parma. La magistratura, come da prassi, ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, con indagato il conducente dell’auto coinvolta nello schianto.