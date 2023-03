Correggio, Simone Mora candidato sindaco del centrodestra

Simone Mora, 41 anni

Correggio (Reggio Emilia), 14 marzo 2023 - E’ Simone Mora, 41 anni, sposato e padre di quattro figli, laureato in economia aziendale, il candidato sindaco del centrodestra per le prossime elezioni di Correggio, in programma a metà maggio. Cattolico, Simone Mora è da anni attivo nell’associazionismo parrocchiale e nel volontariato. Consigliere comunale negli ultimi due mandati, dal 2019 al 2022 ha ricoperto la carica di vice presidente del consiglio comunale. La conferma della candidatura è giunta dai vertici provinciali dei partiti di centrodestra, con l’annuncio di Gianluca Nicolini di Forza Italia, Alessandro Aragona di Fratelli d’Italia e Roberto Salati della Lega. “La complessità della realtà correggese – dicono i referenti dei tre partiti – ha suggerito i coordinamenti provinciali del centrodestra a confrontarsi a lungo col territorio per giungere all’individuazione di una candidatura unitaria che estendesse gli orizzonti della coalizione al campo civico centrista, storicamente presente a Correggio”. E la scelta è caduta su Simone Mora. Nei giorni scorsi era arrivata la conferma della candidatura dell’ex consigliere Giancarlo Setti (per la lista civica “Si può fare” che unisce M5S, Prc, Sinistra italiana e gruppo Ambiente Benessere Comunità) e dell’ex assessore Fabio Testi, alla guida della lista di centrosinistra appoggiata dal Pd.