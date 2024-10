Correggio, a La Galera i ladri del fondo cassa

Correggio (Reggio Emilia), 1 ottobre 2024 - Il centro storico di Correggio preso ancora una volta di mira dai ladri. E pure stavolta con danni ad un esercizio pubblico, il ristorante enoteca La Galera di via Cavour, nel cuore della cittadina. Verso le due della scorsa notte l’allarme a un istituto privato di vigilanza, con la mobilitazione dei carabinieri, giunti sul posto quando i ladri erano già riusciti ad allontanarsi. Gli intrusi hanno forzato la porta d’ingresso del locale per poi puntare al fondo cassa, rubando un centinaio di euro, pur se si sta verificando l’eventuale ammanco di altro materiale. Nonostante le ricerche, i malviventi non sono stati rintracciati. Il danno complessivo, comprensivo anche dell’azione di scasso, è ancora in fase di quantificazione. Indagano i carabinieri di Correggio. Intanto, nonostante la presenza di tante telecamere della videosorveglianza pubblica, continua ad allungarsi in modo preoccupante l’elenco dei furti in esercizi pubblici a Correggio, dietro i quali potrebbero esserci in gran parte gli stessi ladri, alcuni già noti a forze dell’ordine e ai cittadini.