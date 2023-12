Correggio, a lezione antitruffa con i carabinieri

Correggio (Reggio Emilia), 2 dicembre 2023 – Lezioni dei carabinieri per prevenire e contrastare le truffe. Lezioni rivolte ai cittadini, in particolare ad anziani, ovvero gli utenti più vulnerabili ai raggiri di falsi tecnici, falsi tutori dell’ordine, falsi incaricati di enti locali. Lezioni e incontri sono previsti in tutto il territorio reggiano. Intanto a Correggio si è svolto un incontro informativo al centro sociale Espansione Sud, con i comandi locali dei carabinieri e rappresentanti della pubblica amministrazione correggese. Durante l’incontro si è cercato di far comprendere agli anziani quali possono essere gli stratagemmi da smascherare in tempo per evitare di incorrere in potenziali truffe. Il consiglio più importante è quello di diffidare degli sconosciuti, in quanto i truffatori si presentano con apparenza distinta, sorriso cordiale, massima disponibilità, al fine di conquistare la fiducia delle vittime e per introdursi abilmente in casa, pronti ad appropriarsi di denaro e gioielli. Dell’ingenuità approfittano pure in strada, sempre per truffare e rubare, soprattutto si sono appena riscosse somme di denaro in banca o in Posta. Il consiglio resta sempre quello di rivolgersi alle forze dell’ordine in caso di ogni minimo dubbio.