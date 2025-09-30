Correggio aderisce a Refutura

Si allargano gli aderenti al progetto Refutura, la Comunità energetica rinnovabile promossa dall’Unione Comuni Bassa Reggiana. Ora anche il Comune di Correggio ha deciso di partecipare, insieme ad imprese ed enti del territorio, per un progetto che mette al centro energia pulita, condivisione e sviluppo locale. Inoltre, arriva pure l’adesione del Comune di Dosolo, nella Bassa Mantovana. La fondazione Refutura nasce con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo delle fonti rinnovabili e costruire reti solidali capaci di redistribuire i benefici – ambientali, economici e sociali – all’interno della comunità.

Una scelta che rappresenta una grande opportunità anche per le piccole e medie imprese locali, che grazie alle Cer possono accedere ai fondi del Pnrr per la realizzazione di impianti fotovoltaici e altre tecnologie verdi. Per quanto riguarda Correggio, sono già stati individuati i primi interventi legati a questa operazione: Scuola Next Energy, dedicato all’educazione delle nuove generazioni al risparmio energetico; Terza Età d’Oro, con iniziative mirate al benessere e al supporto degli anziani; Giardino River Padus, per la valorizzazione degli spazi verdi come luoghi di comunità e socialità. "La sostenibilità ambientale è una delle priorità più forti del nostro programma amministrativo – spiega il sindaco Fabio Testi – e l’adesione a Refutura significa investire non solo nell’energia rinnovabile, ma anche in un nuovo modello di comunità che punta sulla responsabilità condivisa e sulla solidarietà".

Antonio Lecci