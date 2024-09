Correggio, adolescente manca da casa da tre giorni

Correggio (Reggio Emilia), 30 settembre 2024 - E’ uscito di casa venerdì mattina per recarsi a scuola, ma a casa non è più rientrato. Forse un litigio con la madre, il giorno prima, forse una situazione di bullismo di cui sembra essere vittima da qualche tempo, avrebbero convinto un adolescente di 15 anni, Ismaele Rayan Kennan, studente abitante a Correggio, a partire volontariamente, probabilmente deciso a raggiungere il padre, che vive nella zona di Saint Etienne, in Francia. Non risulta avere con sé documenti o telefono. Ismaele è alto 174 centimetri, pesa 60 chili, capelli e occhi marroni. A un coetaneo avrebbe confidato l’intenzione di recarsi in Francia, per poter raggiungere il padre, in un momento di disagio psicologico che il giovane afferma di vivere in questo periodo. La madre Arianna ha già informato le forze dell’ordine per poter estendere a vasto raggio le ricerche, nella speranza che il giovane possa essere presto rintracciato per poter tornare a casa. Intanto, la madre gli rivolge l'appello: "Dammi al più presto tue notizie e torna a casa".