Pugno in faccia al compagno dell’ex fidanzata

Correggio (Reggio Emilia), 9 ottobre 2023 - E’ stato avvicinato e aggredito dall’ex compagno della sua attuale fidanzata, mentre era seduto su una panchina pubblica a Correggio. La vittima, che era col suo cane, ha tentato di allontanarsi per evitare il peggio, ma è stato colpito da un pugno al volto, con l’intimazione di non parlare male di lui.

Era accaduto a metà agosto. La vittima, di 48 anni, era poi ricorsa alle cure mediche per traumi guaribili in pochi giorni. Era stata presentata denuncia ai carabinieri di Correggio, che alla fine degli accertamenti hanno denunciato un uomo di 41 anni per lesioni. L’indagato era arrivato in bici, con atteggiamento che era sembrato alterato dal punto di vista psicofisico.

Dopo aver sputato addosso al 48enne, l’aggressore aveva agito con violenza, con un pugno. All’arrivo dei carabinieri, subito chiamati sul posto, l’indagato si era già allontanato. Sono stati ascoltati anche dei testimoni, i quali hanno confermato la versione accusatoria. E per il 41enne è scattata la denuncia.