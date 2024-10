Correggio, aggredito e ferito nel cortile di casa

Correggio (Reggio Emilia), 30 ottobre 2024 - Ha tentato di rubare su un’auto in sosta in un cortile privato, la scorsa notte a Correggio. Ma è stato sorpreso dal proprietario, insospettito da alcuni rumori che arrivavano dall'esterno. Un pakistano di 33 anni, in Italia senza fissa dimora, ha reagito, spingendo il padrone di casa, rovinato a terra e poi ulteriormente colpito con un pugno allo stomaco e afferrato per le braccia. Ne è nata una colluttazione, con il ladro a sua volta caduto a terra. Sono arrivati i carabinieri, che poco prima erano stati informati dell’intrusione nel cortile, con il pakistano che è stato fermato e dichiarato in arresto. Recuperato il bottino di 140 euro, che il ladro, diventato rapinatore, aveva arraffato da una cassetta che era sotto il sedile anteriore della vettura. Lo straniero, già ben noto alle forze dell’ordine, è stato portato in caserma e poi in cella, a disposizione dell’autorità giudiziaria. E’ accusato di rapina impropria e lesioni personali. Il padrone di casa si è poi recato in ospedale per medicare i traumi riportati nell’aggressione attuata dal malvivente, giudicati guaribili in una decina di giorni. Di recente lo stesso pakistano sarebbe stato segnalato per altre intrusioni a scopo di furto in abitazioni private della zona.