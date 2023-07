Correggio, agli alluvionati il fondo solidarietà della Nexion

Correggio (Reggio Emilia), 19 luglio 2023 - I lavoratori della Nexion di Correggio solo pochi mesi fa avevano dato una dimostrazione storica di unità, solidarietà e determinazione: 104 ore di sciopero per rinnovare il contratto aziendale, tre cortei cittadini, un lungo presidio, un gruppo di lavoratori uniti dal non voler cedere, fino alla firma del contratto aziendale. Alla fine di quella vertenza, il fondo di solidarietà raccolto per l’occasione è rimasto intatto, con i lavoratori che avevano deciso di tenere da parte il denaro per eventuali necessità. E ora è stato deciso l’utilizzo del fondo. Al termine delle assemblee nelle tre sedi azienda di Correggio, a maggioranza è stato deciso di devolvere le quote di salario alle popolazioni colpite dall’alluvione in Romagna. Un gesto che segue l’attività concreta prestata nei giorni dell’emergenza, a Forlì, per spalare fango e aiutare la gente. E ora, in accordo con i sindacati metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil, i lavoratori di Nexion hanno destinato 16 mila euro a scopo di solidarietà. Si tratta di fondi della "quota panettone" e della cassa di solidarietà. Risorse destinate ai dipendenti, che gli stessi, però, hanno deciso di affidare a persone che hanno maggiori necessità.