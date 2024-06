Correggio, assalto al bar per il registratore di cassa

Correggio (Reggio Emilia), 19 giugno 2024 - Nuovo furto in un locale pubblico a Correggio. E’ accaduto nella notte in viale Saltini. Verso le 2,30 è scattato l’allarme, quando i ladri hanno compiuto l’intrusione nel Geko Bar, facendo intervenire sul posto i carabinieri e i titolari dell’esercizio pubblico. I ladri, però, erano già riusciti a fuggire. Si è appurato che i malviventi avevano infranto un vetro della porta d’ingresso per poi accedere all’interno del bar, puntando al registratore di cassa, da dove hanno prelevato in fretta alcune centinaia di euro in denaro contante. I danni provocati per commettere il furto sono in corso di quantificazione. Sono avviate le indagini per risalire ai responsabili del furto. Già un anno fa nella stessa zona si era avuto un simile furto in altro locale pubblico, con le indagini che avevano portato a febbraio alla denuncia di due giovani, scoperti grazie all’analisi delle immagini della videosorveglianza.