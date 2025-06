Correggio, Bagnolo e Poviglio: tre conferme alla segreteria del Pd

Conferme nella Bassa alla guida delle segreterie delle sezioni Pd. A Correggio, nel primo congresso di circolo nel Reggiano, Marco Moscardini (foto) è stato confermato per il terzo mandato. "Assicuro lo stessa tenacia nel portare avanti le nostre proposte, con entusiasmo, ma anche voglia di mettersi sempre in ascolto di tutti", ha dichiarato dopo la nomina.

A Bagnolo è stato rieletto Thomas Benvenuti, con un voto unanime. Ha 26 anni, impegnato nel volontariato dal 2019, è consigliere comunale dal 2024 con la lista Bagnolo Futura. Promette maggiore coinvolgimento dei cittadini, spazi di ascolto, maggiori sforzi su feste, eventi, manifestazioni per famiglie.

Al centro Kaleidos di Poviglio confermato anche il segretario uscente, Mattia Pasini, il quale ha garantito una serie di incontri per coinvolgere i cittadini, in particolare su temi fondamentali come la sanità. Al suo fianco nel direttivo anche Desy Galli, Elisa Artoni, Marianna Praticò, Benedetta Gualdi, Roberta Dall’Asta, Barbara Giorgi, Maria Anna Simeoli, Davide Pannella, Stefano Carpi, Aldo Menozzi, Juri Iemmi, Amos Vecchi, Giammaria Manghi, Mario Mazzei.