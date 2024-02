Correggio, bar e locali vietati per due anni a 28enne violento

Correggio (Reggio Emilia), 9 febbraio 2024 – Bar e luoghi pubblici vietati a un uomo di 28 anni, abitate a Correggio, colpito da un provvedimento del Questore di Reggio per motivi di sicurezza legati a turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Non potrà neppure stazionare nelle vicinanze di esercizi pubblici, distese estive comprese, per almeno due anni. Il giovane si è reso protagonista di atteggiamento violenti, molesti, minacciosi a più riprese negli ultimi due anni. Già nell’estate del 2022 aveva collezionato diverse denunce, con comportamenti violenti perfino quando era stato portato in caserma. L’estate scorsa aveva minacciato gestore e clienti di un bar, con il rischio che la situazione potesse degenerare, frantumando bicchieri, rompendo bottiglie, mettendo a soqquadro i locali, colpendo con pugni le vetrate del bar. In un caso, con una testata, aveva mandato in ospedale un uomo, dopo un diverbio con quattro persone. E’ stato proposto il provvedimento di allontanamento dagli esercizi pubblici, ora accolto dalla questura e notificato ieri al diretto interessato dai carabinieri di Correggio. Restano comunque valide le denunce a suo carico, a cui è chiamato a rispondere davanti alla giustizia.