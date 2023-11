Correggio, bar e locali vietati per un anno a 52enne violento

Correggio (Reggio Emilia), 25 novembre 2023 – Ancora una volta un atto violento in un locale pubblico a Correggio. E ora alla denuncia di un uomo di 52 anni, abitante a Correggio, indagato per un episodio avvenuto a inizio giugno, si aggiunge anche un provvedimento restrittivo. Si era trattato di una lite in un bar della cittadina. All’arrivo dei carabinieri, chiamati sul posto, erano state trovate alcune persone all’esterno del locale. In particolare c’era il 52enne in stato di agitazione e ferito a braccia e mani dopo aver devastato l’interno del bar. Se l’è presa anche con i carabinieri, sferrando pugni al cofano dell’auto di servizio, per poi aggredire i militari, con un pugno alla tempia di uno di loro. Poi ha tentato di entrare nuovamente nel bar, aggiungendo violenza pure verso i carabinieri. E’ stato poi fermato con l’uso dello spray urticante, prima di essere caricato su un ambulanza per poi essere trasportato in ospedale. Ai suoi danni anche una denuncia presentata dalla titolare del bar per i danni provocati al locale. Alla denuncia a carico del 52enne si aggiunge anche la misura di prevenzione del divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di intrattenimento di Correggio emesso nei giorni scorsi dalla Questura. Per lui vietate anche distese estive e le aree in prossimità dei locali pubblici dalle 19 al mattino successivo, per almeno un anno.