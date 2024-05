Correggio cade a Molinella

PALL. MOLINELLA

73

PALL. CORREGGIO

60

PALLACANESTRO MOLINELLA: Tognon 15, Guazzaloca 8, Leopizzi 3, Bianchi 7, Bozzoli, Venturi, Seravalli 1, Carella 4, Trinca 23, Cavicchi 3, Zaharia 4, Agusto 5. All. Baiocchi.

PALLACANESTRO CORREGGIO: Messori 8, De Toni 2, Manicardi, Morgotti 7, Sutera 6, Guardasoni L. 6, Iori 16, Guardasoni M. 15, Lavacchielli, Pini ne, Scaravelli ne, Spallanzani ne. All. Pantaleo.

Arbitri: : Bravo e De Palo di Ferrara

Parziali: 16-11, 40-22, 51-37.

Una Pallacanestro Correggio (4) rimaneggiata cade a Molinella (10) nonostante i 16 punti di Iori ed i 15 di Matteo Guardasoni, nella gara che sancisce la salvezza dei padroni di casa.

Per gli ospiti, che a metà gara sono sotto di 18 lunghezze, la permanenza in Serie C è ancora tutta da conquistare: crocevia importante sarà la sfida interna di sabato prossimo, quando al PalaPietri arriverà il Magik Parma, ultimo in compagnia dei giallo-neri e di San Lazzaro.