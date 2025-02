Correggio, cade da oltre tre metri mentre pulisce la finestra

Correggio (Reggio Emilia), 3 febbraio 2025 - E’ intervenuto anche l’elisoccorso di Parma, nel pomeriggio a Correggio, per una donna di 50 anni, di origine straniera, ferita gravemente in un infortunio domestico avvenuto poco dopo le 15,30 in una abitazione di via fratelli Cervi. Secondo i primi accertamenti, svolti dai carabinieri della locale caserma, risulta che la donna sia scivolata mentre stava effettuando operazioni di pulizia ai vetri di una finestra, cadendo nel vuoto da un’altezza di oltre tre metri, dal primo piano dell’edificio. Alcuni residenti hanno dato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha mobilitato l’ambulanza della Croce rossa, l’autoinfermieristica, l’automedica e pure l’elisoccorso arrivato da Parma e atterrato al vicino campo sportivo. Dopo le prime cure la donna è stata trasportata in volo all’ospedale Maggiore di Parma per far fronte a un trauma cranico giudicato piuttosto grave. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire nei dettagli quanto accaduto.