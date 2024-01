Correggio, carabinieri in cattedra contro le truffe

Correggio (Reggio Emilia), 19 gennaio 2024 – Aumentano i casi di truffe e raggiri, soprattutto ai danni di anziani. E anche a Correggio, dove il fenomeno è evidente, i carabinieri scendono in campo con azioni preventive, a partire da incontri informativi con i cittadini per mettere in guardia dall’attività dei malintenzionati. Così come in altre zone della provincia, anche a Correggio è stato organizzato un incontro alla sala parrocchiale della frazione di San Martino Piccolo, con una conferenza su come prevenire furti e truffe. Una settantina le persone presenti. Si è cercato di far comprendere quali possono essere gli stratagemmi da smascherare in tempo per evitare di incorrere in potenziali truffe. Sicuramente il consiglio più importante è quello di diffidare dagli sconosciuti, in quanto i truffatori si presentano con apparenza distinta, sorriso cordiale, massima disponibilità, per conquistare la fiducia delle vittime e per introdursi abilmente in casa, pronti a far razzia di denaro e oggetti preziosi. Dell’ingenuità i malviventi ne approfittano ugualmente in strada, ostentando una cortesia che consente agli stessi truffatori di avvicinare le vittime quanto basta per far sparire il portafogli. O magari la pensione, appena usciti dalla banca o dalla Posta. Resta poi sempre il consiglio di contattare le forze dell’ordine, immediatamente, in caso di ogni minimo sospetto.