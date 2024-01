Correggio, colpi di martello contro la porta di casa

Correggio (Reggio Emilia), 15 gennaio 2024 – Tre uomini di 24, 30 e 55 anni sono stati denunciati dai carabinieri della caserma di Correggio per essersi introdotti nel cortile di una abitazione privata, con il trentenne che ha poi colpito più volte la porta d’ingresso dell’edificio con un grosso martello, mentre i compici facevano da palo. Le indagini dei carabinieri, grazie anche alle immagini della videosorveglianza, sono risaliti ai tre presunti autori del gesto vandalico. Con l’accusa di danneggiamento aggravato in concorso i tre indagati sono stati denunciati alla magistratura. I fatti non sono recentissimi, ma risalgono a inizio ottobre. Solo ora, però, viene confermata dalle autorità la denuncia a carico dei tre uomini. Durante il vandalismo, il proprietario, di 55 anni, era in casa a dormire. Ha sentito colpi violenti alla porta, si è affacciato alla finestra della camera da letto, notando un’auto con le luci accese in cortile, poi fuggita quando sono usciti il proprietario e il figlio. I carabinieri, dalla visione delle immagini, hanno verificato che il conducente della vettura era lo stesso che aveva colpito la porta con il martello, danneggiando un vetro. Poi si è risaliti ai tre uomini. Si indaga per capire il motivo di quel gesto vandalico, su cui gli investigatori mantengono il più assoluto riserbo.