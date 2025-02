Correggio, con coltello e martello ferisce l'ex fidanzata e il suo compagno

Correggio (Reggio Emilia), 9 febbraio 2025 – Un inseguimento con speronamento tra veicoli a causa della gelosia. E’ questa l’ipotesi degli investigatori che stanno svolgendo accertamenti su un episodio avvenuto verso le 4,30 della scorsa notte a Correggio, in località Fazzano, coinvolgendo alcuni giovani residenti nella Bassa Reggiana. Un ragazzo di 22 anni, alla guida di un furgone, ha inseguito e tamponato più volte l’auto su cui viaggiava l’ex fidanzata, di 21 anni, insieme all’attuale compagno di 25 anni, fino a farli schiantare contro il cancello di un’abitazione privata, in via don Tosi, alla prima periferia di Correggio. Una volta bloccata l’auto, il giovane conducente del furgone è sceso dal mezzo per poi dirigersi verso la coppia, armato di un coltello e di un martello. Si è scagliato contro di loro, ferendoli entrambi, per poi fuggire. I due aggrediti sono rimasti feriti, per fortuna in modo non grave. Nessuno di loro risulta in pericolo di vita. I carabinieri do Correggio e del nucleo radiomobile hanno avviato accertamenti per rintracciare il giovane aggressore, allontanatosi in fretta dopo il gesto violento.