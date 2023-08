Correggio, con la stretta di mano ruba Rolex a pensionato

Correggio (Reggio Emilia), 17 agosto 2023 – Basta una stretta di mano, anche per ringraziare di una informazione ricevuta, per sfilare un prezioso orologio dal polso della vittima. Ma non mancano neppure finti approcci sessuali per poter arrivare al prezioso oggetto. Anche nel Reggiano non mancano simili furti. Come quello avvenuto in via Cimitero a Correggio la vigilia di Ferragosto. Vittima un pensionato di 78 anni, avvicinato da una donna che ha chiesto informazioni stradali. Poi la stretta di mano, come per ringraziarlo. Ma in quel momento gli è stato sfilato il Rolex dal polso, del valore di oltre diecimila euro. Quando il pensionato si è accorto del furto, la ladra era già in fuga su un’auto che l’attendeva nelle vicinanze. E’ stata presentata denuncia ai carabinieri. Resta sempre il consiglio di prestare molta attenzione quando si viene avvicinati da sconosciuti. Spesso si tratta di donne che puntano a uomini non più giovani. Dal comando provinciale dei carabinieri consigliano di evitare di passeggiare a bordo strada ma, dove possibile, di allontanarsi di qualche metro. Per il ladro è più difficile fuggire e pure verificare il possesso di oggetti di valore sulle vittime.