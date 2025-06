Correggio Democratica, la kermesse pronta a fare i fuochi d’artificio

Tutto pronto per la festa Correggio Democratica, organizzata nell’area ricreativa di via Fazzano dalla locale sezione Pd guidata dal segretario Marco Moscardini. Da domani al 30 giugno un programma con eventi ogni sera. Si parte con una favola animata, il concerto-tributo a Vasco Rossi con Strani Animali, ballo liscio con l’orchestra Massimo Budriesi, oltre agli stand della gastronomia. Venerdì la presentazione di un libro, giochi in legno, il concerto dei The Krazys, giovani band, un tributo a Luciano Ligabue con I Souvenirs. E ogni sera si prosegue con concerti, ballo liscio, animazioni per bambini, ristorazione. Lunedì 23 giugno, invece, aperto solo il servizio bar e gnocco fritto d’asporto in occasione dell’incontro con l’amministrazione comunale, per fare il punto della situazione con sindaco, assessori, consiglieri di maggioranza. Giovedì 26 giugno altro incontro politico con la presentazione del libro ’Una democrazia senza popolo. Astensione e deriva plebiscitaria nell’Italia contemporanea’ dell’onorevole Federico Fornaio.

Mentre nell’area concerti si esibisce il comico Enrico Bertolino, accompagnato da una band, con lo spettacolo ’L’anticiclone estivo’, per la regia di Massimo Navone. Sempre il 26 giugno è prevista una camminata non competitiva di 3 e 7 chilometri, oltre a una staffetta competitiva a tempo (un’ora in due). Per iscrizioni: www.irunning.it/emiliaromagna.

a. le.