Correggio, denuncia falsi reati e viene denunciata

Correggio (Reggio Emilia), 19 ottobre 2023 – Una conflittuale situazione nei rapporti di vicinato ha portato una donna settantenne, abitante a Correggio, a segnalare a più riprese presunte aggressioni e altre problematiche alla centrale operativa dei carabinieri, costringendo i militari a interventi urgenti che, alla fine, si rilevavano senza alcun fondamento. In un caso, la donna aveva segnalato come un vicino di casa doveva aver sparato con un’arma da fuoco verso la sua finestra. La pattuglia del 112 si era precipitata sul posto, ma la situazione descritta al telefono era stata smentita dai fatti. Dopo le prime indagini, la settantenne è stata denunciata non solo per procurato allarme, ma anche per calunnia. Denuncia partita da un uomo di 68 anni, vittima del comportamento della vicina di casa e neppure in possesso di armi da fuoco. L’uomo, in caserma, ha denunciato anche comportamenti vessatori nei suoi confronti, tra offese e altri piccoli dispetti. I carabinieri hanno poi verificato che già altre volte erano giunte segnalazioni da quella zona, anche apparentemente gravi, ma tutte le volte rilevatesi infondate. Così come è emerso pure dalle testimonianze raccolte tra i residenti nel quartiere. Così la settantenne è stata denunciata alla magistratura per il duplice reato.