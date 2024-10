Correggio, denunciato ladro seriale della notte

Correggio (Reggio Emilia), 5 ottobre 2024 - E’ ben noto a forze dell’ordine e cittadini. Ormai da tempo viene indicato come il presunto autore di furti e intrusioni in aree private per scopi non certo amichevoli. E’ stato identificato e segnalato più volte alle forze dell’ordine. E ora è stato finalmente colpito da denuncia, ma a piede libero, uno straniero di 34 anni, al quale vengono imputati furti, violazioni di domicilio, prelievi fraudolenti con carte di credito rubate, che durerebbero da oltre tre mesi. Un’intera stagione tra furti in abitazioni, su veicoli in sosta, violazioni di domicilio, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, invasione di terreni ed edifici, fino alla ricettazione. A lui sono arrivate le indagini dei carabinieri di Correggio, anche al termine di una serie testimonianze raccolte tra i cittadini, oltre a foto e immagini video. Le sue azioni di notte, fra le 3 e le 6. Accessi in aree private per rubare in abitazioni, nei garage, nelle cantine. Bici, carte di credito, attrezzi da giardino, sigarette e occhiali da sole gli oggetti prediletti, perfino generi alimentari quando capita. Almeno una ventina i furti che gli vengono addebitati. Ma potrebbero essere anche di più. Ora su di lui pende l’ennesima denuncia. Ma risulta essere a piede libero. Almeno per ora.