Correggio, denunciato per il furto al distributore automatico

Correggio (Reggio Emilia), 4 luglio 2025 - Avrebbe infranto il vetro del distributore automatico esterno di una tabaccheria nel centro di Correggio, per poi asportare rubare lattine di bevande alcoliche ed alcune merendine. I carabinieri della locale caserma, grazie anche alla videosorveglianza, sono risaliti a un uomo di 39 anni, già gravato dal divieto di dimora nel territorio reggiano e da foglio di via da Correggio. Il presunto ladro è stato denunciato per furto aggravato. L’episodio risale al 29 maggio. Qualcuno ha infranto il vetro del distributore automatico della tabaccheria, rubando bevande e alimenti. Dalle immagini delle telecamere, i carabinieri hanno riconosciuto il presunto autore del furto, in quanto già noto per altri simili reati commessi in zona, oltre che per i provvedimenti giudiziari già avviati a suo carico. Il 39enne è stato denunciato per il furto, ma dovrà rispondere anche della violazione relativa alla sua presenza in provincia di Reggio e, in particolare a Correggio, dove si trovava nonostante il foglio di via obbligatorio da questo territorio.