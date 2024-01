Aggressione all’uscita da scuola, difende l'amico dai bulli e viene picchiato: denunciati tre ragazzini

Correggio (Reggio Emilia), 20 gennaio 2024 - Un altro caso di bullismo violento a Correggio. Ieri mattina i carabinieri della locale caserma sono intervenuti in seguito a un’aggressione avvenuta all’uscita della scuola frequentata dai protagonisti della vicenda. Pare che uno studente abbia preso le difese di un compagno di classe, che alcuni coetanei stavano deridendo.

Ennesimo caso di bullismo violento, ragazzino preso a calci e pugni all'uscita da scuola (foto generica)

Sembrava finita lì. Ma dopo la mattinata scolastica, il gruppetto di bulli ha atteso il coetaneo all’uscita, aggredendolo con calci e pugni, provocandogli traumi risultati guaribili in una decina di giorni, come risulta dal referto medico stilato dal personale sanitario che si è occupato delle medicazioni. I genitori della vittima hanno presentato querela in caserma.

Intanto, le indagini, tra raccolta di testimonianze e dati forniti dalla giovane vittima, di 16 anni, ha portato all’identificazione dei tre presunti aggressori, che sono stati denunciati al Tribunale dei minori per lesioni personali.

Hanno tutti tra i 15 e i 16 anni di età, tutti residenti nel Reggiano. I carabinieri di Correggio hanno ricostruito la dinamica della vicenda, pare nata dall’intervento della vittima in difesa di un compagno che veniva deriso dal gruppo di bulletti.

Non è il primo caso che si verifica nell’ambito scolastico a Correggio. Sono già diversi i casi, alcuni anche con traumi piuttosto seri, che si sono verificati negli ultimi mesi tra giovanissimi che frequentano le scuole della cittadina reggiana.