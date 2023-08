Correggio, dispetti nel palazzo ma accusa il vicino di casa

Correggio (Reggio Emilia), 14 agosto 2023 – Un cattivo rapporto di vicinato sarebbe alla base di una vicenda che è finita all’attenzione dell’autorità giudiziaria. I carabinieri di Correggio hanno denunciato alla magistratura un uomo settantenne per simulazione di reato. E i casi sarebbero diversi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo si è presentato in caserma per denunciare un vicino, lo stesso che anni prima aveva denunciato il settantenne e la moglie per molestie. L’indagato aveva segnalato presunti danneggiamenti alla porta d’ingresso del suo appartamento, con forti spinte tanto da lasciare segni alla serratura, poi il lancio di bottiglie in vetro, di escrementi lasciati sulle scale della palazzina, fino a una lite tra vicini di casa. Le indagini hanno fatto emergere come fosse il settantenne ad attuare dispetti, cercando poi di addossare la colpa al vicino di casa, oltretutto con chiamate al 112 e richieste di intervento per episodi risultati infondati e privi di riscontri. Per questo il sessantenne è stato denunciato per simulazione di reato.