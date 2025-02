Correggio, due furti con spaccata nella notte. Nel mirino dei ladri due negozi di via Pignedoli

Nuovi furti a Correggio ai danni di esercizi commerciali. Ieri notte almeno altre due intrusioni sono state segnalate, nella zona di via Pignedoli. Il primo allarme è scattato verso le quattro, quando una guardia giurata si è accorta del vetro infranto della porta di un negozio di ferramenta, dove risultano mancare sistemi antifurto e telecamere. Sono stati subito chiamati i carabinieri per i primi accertamenti, che hanno fatto emergere come il ladro (o i ladri) abbia puntato direttamente al fondo cassa.

Simile situazione nel vicino negozio di accessori per auto, con il sistema della rottura della vetrata per poter entrare e rubare i soldi dal registratore di cassa. Considerato il simile sistema usato per entrambi i furti, quasi contemporanei, non si esclude che alla base vi possano essere gli stessi autori né che possa trattarsi degli stessi ladri che hanno già agito di recente ai danni di altri negozi della zona.

Mentre proseguono le indagini per rintracciare gli autori della tentata rapina ai danni della tabaccheria Nico di via Circondaria, avvenuta nella prima serata di giovedì ad opera di due uomini, forse di origine straniera, con volto parzialmente coperto e armati di un coltello. Sono fuggiti di fronte al tentativo di reazione del titolare.

a.le.