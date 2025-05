Correggio e Novellara nell’associazione dei Comuni Virtuosi

Figurano anche i Comuni di Correggio e Novellara tra i partecipanti all’evento per i vent’anni di attività dei Comuni Virtuosi, con gli enti reggiani rappresentati dagli assessori Giovanni Viglione e Alberto Razzini. Se Correggio è appena entrato nell’associazione, per Novellara si tratta della conferma di un’adesione che dura da tempo. La cerimonia si è svolta a Vezzano Ligure, in terra spezzina, con il conferimento della Medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, andata all’associazione per il costante lavoro svolto nella promozione e attuazione di pratiche di sostenibilità, innovazione sociale e cittadinanza attiva.

L’associazione Comuni Virtuosi è una realtà nazionale con oltre 150 enti locali che condividono l’obiettivo di mettere al centro delle loro politiche l’ambiente, la giustizia sociale e la partecipazione attiva dei cittadini. Gestione dei rifiuti, diffusione di modelli di economia circolare e transizione ecologica, con il coinvolgimento dei giovani, sono alcuni dei temi in primo piano sui cui puntano i Comuni Virtuosi nelle loro attività coordinate a livello nazionale.