Correggio e Reggiolo fanno festa col verde e con il cioccolato

Fiori, ambiente, sapori ma anche giardinaggio e cioccolata. Sono gli ingredienti delle feste in programma nel fine settimana nella Bassa.

A Correggio, nella ricorrenza di San Giuseppe, oggi e domani torna "Correggio in fiore" con mostra mercato di fiori e attrezzature per il giardinaggio, prodotti enogastronomici, spazi espositivi commerciali, luna park, antiquariato, animazioni e mostre.

A Reggiolo, invece, domani è in programma la ventunesima edizione di Roccaciocc, con la gara delle torte di cioccolato, bancarelle dei mastri cioccolatai, il laboratorio di biscotti a cura della Croce Rossa e un’autentica pioggia di cioccolato. Ad accompagnare la giornata il mercato Alta Qualità Terra dei Gonzaga, lo shopping nei negozi aperti, l’esposizione di bonsai e opere floreali all’uncinetto con "Infiorata" in teatro. E poi animazione musicale e folcloristica, stand gastronomici tra cui quelli di Pro loco e dell’Avis, tra lasagne, riso alla pilota, tagliatella al cacao, carne alla griglia, gnocco fritto, ciccioli e salsiccia. All’opera anche il mago Vitor, oltre alla musica dei "The Casonxt". In caso di maltempo la festa viene rinviata al 26 marzo.