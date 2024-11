Correggio, fermata con la droga e arrestata

Correggio (Reggio Emilia), 20 novembre 2024 - E’ stata controllata dai carabinieri di Correggio nei pressi di una stazione di servizio, mentre si aggirava con atteggiamento sospetto. Fermata una donna di 43 anni, apparsa piuttosto nervosa. In suo possesso i militari hanno rinvenuto un involucro in carta stagnola con un grammo di eroina, che teneva in una tasca del giubbotto. E in casa, in una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato quattro grammi di hashish, un’altra dose di eroina, tre grammi di cocaina, sette grammi di crack, oltre tre grammi di marijuana, un centinaio di bustine di cellophane con chiusura ermetica, conta banconote e denaro contante per duemila euro. Elementi che hanno fatto scattare l’arresto della donna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lunedì pomeriggio, con la 43enne messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. E’ stato il nervosismo manifestato dalla donna a insospettire i carabinieri durante il normale accertamento. Ora si indaga per capire quale possa essere il ruolo della 43enne nell’ambito del traffico di droga nella zona di Correggio. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato.