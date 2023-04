Correggio, fiamme a una cella frigo del Conad

Correggio (Reggio Emilia), 22 aprile 2023 - Vigili del fuoco all’opera, la scorsa notte verso le 24, per un incendio che ha interessato una cella frigorifera situata nell’area esterna del supermercato Conad di Correggio. L’allarme è scattato in via don Minzoni, dove era segnalato del fumo. Sul posto sono arrivati in fretta le squadre del 115 per mettere l’area in sicurezza. Le fiamme hanno interessato l’area frigo e le pareti esterne, ma non sembrano aver provocato danni ad altre strutture dell’edificio. Non si registrano conseguenze alle persone. L’intervento dei vigili del fuoco è durato un paio d’ore, il tempo di mettere in piena sicurezza l’area del punto vendita. Il supermercato Conad di Correggio già in mattinata ha regolarmente riaperto al pubblico, senza dover interrompere l’attività. Mentre sono iniziate le operazioni per ripristinare l’area interessata dall’incendio, pare dovuto a un’avaria accidentale, dovuta a un corto circuito elettrico.