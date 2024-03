Correggio, fiamme dolose distruggono due auto

Correggio (Reggio Emilia), 9 marzo 2024 - Si allunga ulteriormente, notte dopo notte, l’elenco degli incendi sospetti ai danni autovetture in sosta. Nella Bassa, appena pochi giorni fa, l’episodio in via Moro a Pieve di Guastalla, ieri notte l’ennesimo episodio alla periferia di Reggiolo, con un rogo ai danni di una Bmw 218 di proprietà di un uomo di 54 anni. E la scorsa notte, verso le due, un nuovo simile incendio a Correggio, all’altezza del civico 40 di via Canolo, dove a prendere fuoco sono state due vetture, che erano parcheggiate una accanto all’altra, di proprietà di uomini di origine straniera. Anche in questo caso sembra molto probabile l’origine dolosa del rogo, sui cui i vigili del fuoco hanno svolto accertamenti insieme ai carabinieri di Rubiera, intervenuti sul posto nella notte, e quelli di Correggio, competenti per territorio. Le vetture sono andate completamente distrutte. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco da Reggio e pure dalla vicina Carpi. Non risultano conseguenze ad altre vetture e nemmeno agli edifici circostanti. Da capire se si tratta di un possibile gesto mirato o se di un vandalismo gratuito. Sta di fatto che il fenomeno degli incendi d’auto sta diventando molto diffuso, impegnando a 360 gradi i carabinieri che si occupano delle indagini.