Correggio, fiamme in casa per una candela

Correggio (Reggio Emilia), 4 febbraio 2025 – Sono stati visitati al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, un uomo di 63 anni e la sorella di 54 anni, intossicati in modo non grave dal fumo sprigionato dall’incendio avvenuto nella loro abitazione, in tarda mattinata, in via Dante Alighieri a Correggio. Forse la fiammella di una candela alla base dell'incendio, che da subito ha provocato un gran fumo, interessando una notevole quantità di materiale vario che era ammassato in alcune zone della casa. Alcuni passanti hanno notato il fumo e dato l’allarme alla centrale operativa del 115. Sono arrivati in forze i vigili del fuoco con squadre da Carpi e da Reggio. In breve tempo la situazione è stata riportata in sicurezza, ma le conseguenze provocate da fiamme e fumo hanno per ora reso inagibile l’edificio. I due occupanti sono stati portati in ospedale in ambulanza, ma le loro condizioni generali non sembrano destare preoccupazione. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti svolti con i vigili del fuoco.