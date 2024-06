Correggio, fiamme in uno stanzino dell'ospedale San Sebastiano

Correggio (Reggio Emilia), 26 giugno 2024 – I vigili del fuoco di Reggio e Carpi sono stati impegnati in serata per un principio di incendio che è divampato all’interno di uno stanzino, in un reparto dell’ospedale San Sebastiano di Correggio. L’allarme è scattato poco prima delle 22, con la mobilitazione delle squadre del 115 di Reggio, Carpi e Guastalla. Inizialmente si è temuto il peggio, visto il fumo che usciva da una finestra. E’ stato predisposta anche una possibile evacuazione dell’area in caso di emergenza. Per fortuna, però, l’incendio è risultato limitato a materiale in plastica, che ha provocato più che altro del fumo, senza però estendere le fiamme ulteriormente, ad altre strutture o locali adiacenti. In breve tempo la situazione è stata posta in sicurezza. Non risultano conseguenze alle persone. Sono stati avviati accertamenti per cercare di chiarire le esatte cause delle fiamme. Sono stati mobilitati anche i carabinieri per gli accertamenti da eseguire con i vigili del fuoco.