Correggio, finisce in cella per un furto nelle Marche

Correggio (Reggio Emilia), 31 ottobre 2025 - Poco più di un anno fa, nel settembre del 2024, a Senigallia, nelle Marche, aveva commesso un furto aggravato in concorso e continuato, arrestato in flagranza di reato e poi processato. A gennaio l’autorità giudiziaria di Ancona ha emesso una sentenza di condanna a quattro mesi e dieci giorni di reclusione a carico di un 21enne residente nel reggiano. Condanna che è diventata ormai definitiva. Ad aprile la richiesta di affidamento in prova come alternativa al carcere. Ma nei giorni scorsi il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto le richieste avanzate dal condannato. E per il giovane 21enne, abitante a Correggio, è scattato l’ordine di esecuzione della pena in carcere. Il provvedimento restrittivo, trasmesso ai carabinieri della caserma di Correggio per l’esecuzione, ha portato al rintraccio del giovane condannato, dichiarato in arresto per poi essere condotto in carcere a Reggio per espiare il periodo di condanna.