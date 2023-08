Correggio, folla all'assemblea sull'Emergenza sanitaria

Correggio (Reggio Emilia), 24 agosto 2023 - E’ stata una assemblea a due facce, quella di ieri sera sull’illustrazione della riforma del sistema di Emergenza urgenza sanitaria sul territorio reggiano. Nel salone del centro sociale XXV Aprile, gremito di persone fin oltre la sua capienza massima, si è svolta la prima parte con l’introduzione del sindaco locale, Fabio Testi, e del presidente dell’Unione Pianura Reggiana, il riese Lucio Malavasi, organizzatori dell’evento. Poi l’illustrazione di dati, numeri e progetti con il direttore generale dell’Azienda sanitaria locale, Cristina Marchesi, e di altri dirigenti tecnici del 118. Poi la seconda parte, in cui si è riversata nel salone la delusione, oltre agli enormi timori, dovuti in particolare alla soppressione dell’automedica a Correggio, unificata a Novellara anche per il territorio della Bassa del distretto di Guastalla. I numeri tecnici sono una cosa, la realtà un’altra. Perché i numeri dicono i tempi di intervento dei mezzi di soccorso avanzato sarebbero rispettati, che nel mese di riferimento dell’automedica unica, dal 17 luglio al 17 agosto, gli interventi del personale sanitario sono stati 147 contro i 150 di un anno prima quando le automediche era due. Ma nella realtà va considerato che se l’unica automedica è impegnata a Luzzara o a Poviglio, in caso di emergenza contemporanea a Correggio o San Martino in Rio, non si potrà avere l’alternativa del secondo equipaggio, come accadeva in passato. Inoltre, se alla raccolta di firme per riottenere l’automedica a Correggio stanno firmando anche molti operatori del soccorso, che ben conoscono la situazione reale vissuto ogni giorno sul territorio, un motivo ci sarà. E la spiegazione non si può limitare alla frase “Chiedetelo a loro perché raccolgono le firme”, espressa a fine assemblea dal direttore generale Marchesi. Standing ovation per un sindacalista del settore medico, che evidenzia come finora sia stato troppo blando l’impegno sulla formazione di medici di emergenza territoriale, con ritardi perfino nello svolgimento dei corsi. E poi applausi per la signora Natalia di Fabbrico, che con il suo intervento ha segnalato le difficoltà enormi a ricevere adeguata assistenza per una popolazione che invecchia sempre di più e che si ritrova con sempre meno supporto dalla sanità pubblica. “La sanità non sono i numeri che avete illustrato, ma si tratta di considerare le persone”, ha dichiarato la donna, super applaudita. I sindaci hanno garantito il massimo impegno e la garanzia di una vigilanza totale su quanto fornirà il nuovo sistema di Emergenza-urgenza. Hanno chiesto di fidarsi di loro. La riforma prevede inoltre un potenziamento del sistema di guardia medica già da ottobre, con servizi differenziati. Si punta a togliere dai pronto soccorso degli ospedali e dalle competenze di automediche e autoinfermieristiche tutti quei casi non gravi che possono essere affrontati con soluzioni differenti. Ma non sarà facile con una previsione di 56 medici di emergenza-urgenza da settembre, a fronte dei cento che servirebbero un garantire un servizio adeguato sul territorio reggiano.