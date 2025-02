Correggio, furti notturni in ferramenta e negozio di ricambi auto

Correggio (Reggio Emilia), 16 febbraio 2025 - Il fenomeno dei reati contro esercizi commerciali non si ferma a Correggio. Altre intrusioni si sono verificate la scorsa notte, ad appena due giorni dalla tentata rapina avvenuta ai danni della tabaccheria Nico di via Circondaria, a ridosso del centro storico, su cui i carabinieri hanno concentrato le loro attenzioni. Nella notte, poco dopo le quattro, la vigilanza privata ha segnalato una intrusione ai danni di un negozio di ferramenta di via Pignedoli, a Correggio, dove i ladri hanno infranto la vetrata per poi accedere all’interno dell’esercizio commerciale e puntare al fondo cassa. Il negozio non risultato dotato di videosorveglianza o di allarme. Quasi contemporaneamente altro intervento dei carabinieri nelle vicinanze, ai danni di un negozio di ricambi auto, dove i ladri hanno rotto una vetrata e, anche qui, hanno puntato al denaro del fondo cassa. Il bottino non risulta ingente, ma restano i danni strutturali. Indagini in corso. Mentre cresce la preoccupazione di cittadini e commercianti.