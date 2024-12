Correggio, furto in pizzeria: i ladri scardinano la porta e svuotano la cassa

Ancora un furto in un locale pubblico nella Bassa. Ieri notte è toccato alla pizzeria Certenotti a Correggio, in via San Martino. Poco dopo la chiusura, appena prima della mezzanotte, qualcuno ha atteso che i gestori dell’attività fossero già lontani per sfondare una porta di servizio, che è stata scardinata.

Una volta all’interno, i ladri hanno puntato al fondo cassa, portandosi via circa duecento euro che trovavano nel registratore di cassa. Secondo quanto emersi ieri, non sembra essere stato portato via altro dal locale.

Solo più tardi ci si è accorti di quanto era successo. Ma l’autore del colpo era già riuscito ad allontanarsi con il bottino in denaro, lasciando un danno strutturale di circa 2-3 mila euro. Si tratta di un furto messo a segno con le stesse modalità già evidenziate in altri simili episodi avvenuti nella Bassa, tra cui l’intrusione nella notte precedente all’interno di un bar nella vicina Santa Maria di Novellara.

Già in passato la pizzeria Certenotti era stata presa di mira dai ladri, sempre puntando ai soldi del fondo cassa.

Antonio Lecci