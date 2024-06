Correggio, furto notturno al bar di via della Pace

Correggio (Reggio Emilia), 21 giugno 2024 - Ancora un furto in un bar a Correggio. E’ ormai il secondo che viene messo a segno in appena 48 ore nella stessa zona. La scorsa notte, verso le quattro, è scattato l’allarme al bar Lucky di via della Pace, dove i ladri hanno forzato una porta laterale per poi accedere al locale, dove hanno puntato al denaro contante che era depositato come fondo cassa, oltre a varie stecche di sigarette e tabacchi vari. Sul posto sono accorsi i carabinieri con i titolari del locale, ma i malviventi erano già riusciti a fuggire con il bottino, in fase di quantificazione. Appena due notti prima un furto in bar era avvenuto in centro a Correggio, in viale Saltini, al Bar Geko, con i ladri che avevano infranto il vetro di una porta per poi fuggire con alcune centinaia di euro del registratore di cassa e con alcune bottiglie di bevande, lasciando anche il danno alla porta. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Correggio per risalire agli autori, che non si esclude possano essere gli stessi in entrambi i casi.