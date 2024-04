Correggio giù dalla... Torre. Le Gazze piegano il Gelso

Prosegue senza intoppi la corsa al vertice della Berrutiplastics Torre (38) in Divisione Regionale 2. La squadra di Violi domina il match interno con Correggio (18), chiudendo sul 97-52: sugli scudi Guidetti e Volpicelli, autori rispettivamente di 24 e 20 punti, mentre dall’altra parte il migliore è Guardasoni (12). La lunga serie positiva della Saturno Guastalla (30) si ferma sul campo della Sampolese (36), coi padroni di casa che hanno la meglio 69-60 trascinati dai 21 di Fontanesi. In seconda piazza ci sono anche le Gazze Canossa (36), che si riprendono col 61-54 al Gelso (14). Colpo esterno dell’Heron Bagnolo (24), che passa 74-61 a Gualtieri contro le Aquile, ormai rassegnate alla retrocessione. Vittoria esterna, infine, per Campagnola (28), che si impone 90-76 a Castelnovo Monti contro l’LG Competition (22).