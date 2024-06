Correggio, grave operaio dopo una caduta da otto metri

Correggio (Reggio Emilia), 21 giugno 2024 - Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata in un’azienda di servizi di trasporto con sede in via per Reggio, a Lemizzone, alla periferia di Correggio. Un giovane di 28 anni di origine egiziana, che era al lavoro sulla copertura del capannone svolgendo attività di manutenzione affidata a una impresa toscana con sede a Firenze, è improvvisamente caduto al suolo da un’altezza di circa otto metri. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce rossa locale, l’automedica da Reggio, raggiunti dall’elisoccorso di Parma, atterrato nel cortile interno dell’azienda. Dopo le prime cure, una volta stabilizzati i parametri vitali dell’infortunato, si è provveduto al caricamento del paziente a bordo dell’elicottero, per il trasporto d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, nell’area emergenze, per la rianimazione. Le condizioni dell’uomo sono state giudicate molto gravi dal personale medico intervenuto per il primo soccorso. Sul posto anche i tecnici del servizio di medicina del lavoro dell’Azienda sanitaria locale, oltre ai carabinieri, per svolgere gli accertamenti e ricostruire l’esatta dinamica del grave infortunio.