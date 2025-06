Correggio, in ospedale aggressivo e con attrezzi da scasso

Correggio (Reggio Emilia), 4 giugno 2025 – In evidente stato agitazione, mentre si trovava in ospedale a Correggio, ha inveito contro il personale sanitario. Inevitabile l’intervento dei carabinieri, che hanno raggiunto un 42enne, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un borsone con arnesi da scasso con forbice, tenaglia e cacciavite. Visti pure i suoi precedenti per reati contro il patrimonio, l’uomo è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi e/o grimaldelli. Il controllo è avvenuto sei giorni fa al San Sebastiano, dopo che il 42enne ha lanciato una sedia contro il muro della stanza di ricovero. Non assumendo terapia e uscendo frequentemente dall’ospedale senza giustificato motivo, era stato deciso di dimetterlo. A quel punto l’uomo ha reagito in modo aggressivo. Sono arrivati i carabinieri, con il controllo che ha portato alla denuncia per il possesso degli arnesi da scasso. Al momento non gli vengono contestati altri reati, non avendo riscontrato furti o altri simili episodi. Al momento del controllo l’uomo era tornato alla calma. Ma le indagini continuano.