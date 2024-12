Correggio, in otto in ospedale dopo due incidenti

Correggio (Reggio Emilia), 26 dicembre 2024 - Otto persone portate in ospedale in seguito a due incidenti accaduti a Correggio. Verso le 22 in via Galvani, la sera di Natale, si sono scontrate due auto con a bordo alcuni giovani e una famiglia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari per trasportare al pronto soccorso di Guastalla una donna di 42 anni e due ragazzine di 12 e 14 anni. Illesi un uomo 41enne e tre ragazzi di 18 e 20 anni di età. Per i feriti si registrano conseguenze non gravi. E verso le 5,30 altro schianto, stavolta una sbandata fuori strada di un’autovettura con a bordo sei giovani che rientravano da una serata trascorsa a ballare in compagnia. In via Carpi, a Correggio, l’auto ha sbandato finendo fuori dalla carreggiata. Sono arrivate tre ambulanze, l’automedica e i vigili del fuoco per i primi soccorsi e per trasportare in ospedale a Reggio, al Santa Maria Nuova, due ragazze di 17 e 21 anni, oltre a un giovane di 19 anni con trami giudicati di media gravità. Altri due ragazzi, di 18 e 19 anni, sono stati portati al pronto soccorso del Ramazzini di Carpi, con trami lievi. Accertamenti in corso per stabilire la dinamica dell’incidente, ma anche le condizioni di sicurezza, vista la presenza di sei persone sulla vettura.