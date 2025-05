Correggio Jazz coi grandi nomi. Dieci concerti al teatro Asioli

Tanti gli artisti attesi alla edizione numero 23 del Correggio Jazz, con concerti tra il 17 e il 31 maggio, con nomi celebri della musica come Rava, Ottolini (foto), Faraò, Girotto, Lizana, Parisien, Helbock, Freitas e altri ancora. Dieci i concerti in programma al teatro Asioli tra importanti progetti musicali, nazionali e internazionali, con suggestioni che arrivano da diversi continenti e culture: dal Brasile all’elettronica, dall’Africa al tango contemporaneo, dal mainstream americano alla ricerca più attuale.

L’esordio era previsto domani con Enrico Rava e i suoi Fearless Five, ma un problema di salute al trombettista ha fatto rinviare il live al 26 giugno, restando validi i biglietti già venduti. Sabato 17 maggio tocca alla Mauro Ottolini Orchestra con il progetto "Nada Ma`s Fuerte", domenica l’On Time Contest con i gruppi finalisti del concorso Correggio On Time Plus. Lunedì 19 è la volta di Antonio Faraò Trio, con Faraò al pianoforte, John Patitucci al contrabbasso e Gene Jackson alla batteria. Martedì 20 maggio spazio allo sciamano del jazz, Nduduzo Makhathini. Giovedì 22 maggio spazio a Javier Girotto & Aires Tango 30, la più fortunata delle creazioni musicali ideate da Javier.

Sabato 24 maggio Antonio Lizana in Vishuddha ovvero "Purezza", l’album col quale Lizana cerca di infondere bellezza in questo mondo. Il 28 maggio arrivano E´mile Parisien e Vincent Peirani duo, giovedì 29 David Helbock’s Random/Control feat. Fola Dada, il 31 maggio il pianista Amaro Freitas a chiudere la rassegna.

