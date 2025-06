Correggio, la droga nascosta vicino all'obitorio

Correggio (Reggio Emilia), 18 giugno 2025 – La droga era nascosta nei pressi della camera mortuaria dell’ospedale di Correggio. E’ al San Sebastiano, infatti, che i carabinieri della locale caserma hanno rinvenuto un panetto di hashish tra le recinzione e la siepe della struttura sanitaria. Il rinvenimento è avvenuto grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini, che avevano notato movimenti sospetti di giovani nella zona. Giunti in via Mandriolo Superiore, gli uomini dell’Arma hanno trovato la droga tra i rovi, in un punto defilato ma facilmente accessibile, a due passi dalla camera mortuaria. La sostanza, verosimilmente destinata allo spaccio, è stata sequestrata- L’episodio si inserisce in un contesto già oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine, a seguito di numerose segnalazioni ricevute nei giorni precedenti. La zona, infatti, era stata indicata come luogo di sospetti incontri. E non è la prima volta che i pusher sfruttano nascondigli insospettabili per nascondere droga: dalle piante dei parchi alle aiuole degli asili, dai contatori del gas fino alle cassette degli attrezzi in strutture abbandonate. Resta l’appello ai cittadini a segnalare tempestivamente, anche in forma anonima, movimenti ritenuti sospetti. E’ fondamentale per contrastare il traffico illecito e tutelare la sicurezza della comunità.